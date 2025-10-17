Conférence Le monde fascisant des champignons Salle des Fêtes Azerailles

Conférence Le monde fascisant des champignons

L’Association Familles Rurales en Relais, en partenariat avec la Société Lorraine de Mycologie, vous invite à une conférence tout public sur le fascinant monde des champignons. Au programme Découverte des différentes espèces de champignons, conseils pour la cueillette en toute sécurité, questions réponses avec des passionnés de mycologie. Une rencontre conviviale, ouverte à toutes et tous — curieux, amateurs ou simples promeneurs des bois ! Entrée libre.

Renseignements et inscriptions au 03 83 71 53 87 avant le 03 novembre 2025.Tout public

English :

The Association Familles Rurales en Relais, in partnership with the Société Lorraine de Mycologie, invites you to an open conference on the fascinating world of mushrooms. On the program: discover the different species of mushrooms, tips for safe picking, questions and answers with mycology enthusiasts. It’s a friendly event, open to all the curious, the amateur or the casual walker in the woods! Free admission.

Information and registration on 03 83 71 53 87 before November 03, 2025.

German :

Die Association Familles Rurales en Relais lädt Sie in Zusammenarbeit mit der Société Lorraine de Mycologie zu einer öffentlichen Konferenz über die faszinierende Welt der Pilze ein. Auf dem Programm stehen: Entdeckung der verschiedenen Pilzarten, Tipps für das sichere Sammeln, Fragen und Antworten mit passionierten Pilzkundlern. Ein geselliges Treffen, das allen offen steht? Neugierigen, Amateuren oder einfachen Waldspaziergängern! Der Eintritt ist frei.

Informationen und Anmeldungen unter 03 83 71 53 87 vor dem 03. November 2025.

Italiano :

L’Associazione Familles Rurales en Relais, in collaborazione con la Société Lorraine de Mycologie, vi invita a una conferenza per il grande pubblico sull’affascinante mondo dei funghi. In programma: scoperta delle diverse specie di funghi, consigli su come raccoglierli in sicurezza, domande e risposte con gli appassionati di micologia. È un evento conviviale, aperto a tutti: curiosi, dilettanti o semplici escursionisti nei boschi! Ingresso libero.

Informazioni e iscrizioni al numero 03 83 71 53 87 entro il 03 novembre 2025.

Espanol :

La Association Familles Rurales en Relais, en colaboración con la Société Lorraine de Mycologie, le invita a una conferencia para el gran público sobre el fascinante mundo de las setas. En el programa: descubrimiento de las diferentes especies de setas, consejos para recogerlas con seguridad, preguntas y respuestas con aficionados a la micología. Se trata de un acto amistoso, abierto a todos: curiosos, aficionados o simples paseantes por el bosque Entrada gratuita.

Información e inscripciones en el 03 83 71 53 87 antes del 03 de noviembre de 2025.

