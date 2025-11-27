THÉÂTRE OUT OF THE BLUE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
THÉÂTRE OUT OF THE BLUE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens jeudi 27 novembre 2025.
THÉÂTRE OUT OF THE BLUE
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 17:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-27 2025-11-30
Immergé dans leur aquarium, Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder font de l’apnée une nouvelle discipline de cirque !
Faisant dialoguer sous l’eau qualité chorégraphique et capacité respiratoire, les deux circassiens reconnectent l’humain avec ses capacités aquatiques, originelles et primitives. Entre deux inspirations, ils offrent une plongée dans le présent, au plus profond de nous-mêmes.
Out of the blue invite à reprendre goût avec l’eau, à éveiller vos sens et vos instincts primitifs. Une performance unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique.
Durée 1h.
A partir de 8 ans.
Attention jauge limitée. Gratuit, réservations conseillées .
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87
English :
Immersed in their aquarium, Frédéri Vernier and Sébastien Davis-VanGelder turn freediving into a new circus discipline!
German :
Frédéri Vernier und Sébastien Davis-VanGelder sind in ihrem Aquarium eingetaucht und machen aus dem Apnoe-Tauchen eine neue Zirkusdisziplin!
Italiano :
Immersi nel loro acquario, Frédéri Vernier e Sébastien Davis-VanGelder trasformano l’apnea in una nuova disciplina circense!
Espanol :
Inmersos en su acuario, Frédéri Vernier y Sébastien Davis-VanGelder han convertido la apnea en una nueva disciplina circense
L’événement THÉÂTRE OUT OF THE BLUE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE