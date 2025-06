Spectacle des semi-pros de la West Child School Story Théâtre Ouvert Paris 24 juin 2025

✨ Love, chaos & drama in repeat mode… Sur fond de cœurs brisés et de remix italiens, les élèves du cursus semi-pro réinventent Roméo et Juliette dans West Child Story

Une tragédie glam-rock, librement inspirée de Shakespeare, montée comme un teen movie sous adrénaline.

Création dirigée par Vincianne Regattieri Ils jouent le 24 juin 2025 à 21h – Théâtre Ouvert, Paris.

Le mardi 24 juin 2025

de 21h00 à 22h30

payant

De 14 à 17 euros.

Tout public.

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://maps.app.goo.gl/aooVsH7XuzoHeGGc9 assistante.developpement.wcs@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=61575290152097 https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=61575290152097

Roméo & Juliette réinventés en tragédie glam-rock déchaînée !