Théâtre ouverture de la saison 25-26 de l’espace Koltès Ile du Saulcy Metz jeudi 2 octobre 2025.

Ile du Saulcy Espace B.-M. Koltès Metz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Venez découvrir les spectacles, temps fort et surprises qui vous attendent pour la 27ème saison de l’Espace Koltès, lors d’une soirée festive en compagnie de l’équipe du théâtre et des artistes !Tout public

Ile du Saulcy Espace B.-M. Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Come and discover the shows, highlights and surprises in store for the 27th Espace Koltès season, during a festive evening in the company of the theater team and artists!

German :

Entdecken Sie die Aufführungen, Highlights und Überraschungen, die Sie in der 27. Spielzeit des Espace Koltès erwarten, bei einem festlichen Abend mit dem Theaterteam und den Künstlern!

Italiano :

Venite a scoprire gli spettacoli, i momenti salienti e le sorprese in serbo per la 27ª stagione dell’Espace Koltès, durante una serata di festa in compagnia del team teatrale e degli artisti!

Espanol :

Venga a descubrir los espectáculos, momentos estelares y sorpresas de la 27ª temporada del Espace Koltès, durante una velada festiva en compañía del equipo del teatro y de los artistas

