Théâtre Paillettes Colmar

Théâtre Paillettes Colmar jeudi 18 décembre 2025.

Théâtre Paillettes

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Plongez dans Paillettes, une comédie moderne et percutante qui bouscule les codes du réveillon de Noël !

Fraîchement divorcé, Fred passe le réveillon chez Hugo son meilleur ami, athée sans enfant, et Corine, sa femme qui voit d’un très mauvais œil sa venue. Au trio vient s’ajouter Nadia, la charmante voisine étudiante en anthropologie du couple.

La soirée tourne vite au chaos malentendus, tensions et révélations vont faire dégénérer les festivités.

Un an plus tard, nouveau réveillon, nous retrouvons nos quatre personnages… .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Dive into Paillettes, a modern, hard-hitting comedy that turns Christmas Eve on its head!

German :

Tauchen Sie ein in Paillettes, eine moderne und schlagfertige Komödie, die die Codes des Weihnachtsabends auf den Kopf stellt!

Italiano :

Immergetevi in Paillettes, una commedia moderna e appassionante che stravolge la vigilia di Natale!

Espanol :

Sumérgete en Paillettes, una comedia moderna y contundente que pone patas arriba la Nochebuena

