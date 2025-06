Théâtre palace acte 1 – Centre Social et Culturel Le Quai Metz 28 juin 2025 20:00

Moselle

Théâtre palace acte 1 Centre Social et Culturel Le Quai 1bis rue de Castelnau Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

2025-06-29

L’atelier théâtre intergénérationnel du QUAI présente son spectacle de fin d’année 2024/2025.

Une suite d’intrigues absurdes et folles, un mélange de comique élémentaire et de trouvailles raffinées. Un humour qui provoque et dérange. L’impolitesse du désespoir.

Avec Gilles Clausse, Delphine Henry, Bastin Merlen, Tatiana Mertz, Jérôme Minker, Emmanuel Paccoud, Jordan Paccoud, Lydie Pachtchenko, Violette Perrin, Gaëlle Philbiche, Gwladys Philbiche, Jean-Marc Spitz et René Wetzel

Mise en scène Anne WeinbergTout public

Centre Social et Culturel Le Quai 1bis rue de Castelnau

Metz 57000 Moselle Grand Est theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

Le QUAI?s intergenerational theater workshop presents its end-of-year show 2024/2025.

« A series of absurd, madcap plots, a blend of elementary comedy and refined invention. A humor that provokes and disturbs. The rudeness of despair

With Gilles Clausse, Delphine Henry, Bastin Merlen, Tatiana Mertz, Jérôme Minker, Emmanuel Paccoud, Jordan Paccoud, Lydie Pachtchenko, Violette Perrin, Gaëlle Philbiche, Gwladys Philbiche, Jean-Marc Spitz and René Wetzel

Director: Anne Weinberg

German :

Der generationsübergreifende Theaterworkshop des QUAI präsentiert seine Jahresabschlussshow 2024/2025.

« Eine Reihe von absurden und verrückten Intrigen, eine Mischung aus elementarer Komik und raffinierten Einfällen. Ein Humor, der provoziert und verstört. Die Unhöflichkeit der Verzweiflung. »

Mit: Gilles Clausse, Delphine Henry, Bastin Merlen, Tatiana Mertz, Jérôme Minker, Emmanuel Paccoud, Jordan Paccoud, Lydie Pachtchenko, Violette Perrin, Gaëlle Philbiche, Gwladys Philbiche, Jean-Marc Spitz und René Wetzel

Regie: Anne Weinberg

Italiano :

Il laboratorio teatrale intergenerazionale Le QUAI presenta lo spettacolo di fine anno 2024/2025.

« Una serie di trame assurde e folli, un mix di comicità elementare e invenzione raffinata. Un umorismo che provoca e disturba. La maleducazione della disperazione »

Interpreti Gilles Clausse, Delphine Henry, Bastin Merlen, Tatiana Mertz, Jérôme Minker, Emmanuel Paccoud, Jordan Paccoud, Lydie Pachtchenko, Violette Perrin, Gaëlle Philbiche, Gwladys Philbiche, Jean-Marc Spitz e René Wetzel

Regia: Anne Weinberg

Espanol :

El taller de teatro intergeneracional Le QUAI presenta su espectáculo de fin de curso 2024/2025.

« Una serie de tramas absurdas y disparatadas, mezcla de comedia elemental e invención refinada. Un humor que provoca y perturba. La rudeza de la desesperación »

Protagonistas Gilles Clausse, Delphine Henry, Bastin Merlen, Tatiana Mertz, Jérôme Minker, Emmanuel Paccoud, Jordan Paccoud, Lydie Pachtchenko, Violette Perrin, Gaëlle Philbiche, Gwladys Philbiche, Jean-Marc Spitz y René Wetzel

Dirección: Anne Weinberg

