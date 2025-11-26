Théâtre Panik sur la Hotline L’Appart café Bourg-lès-Valence
Théâtre Panik sur la Hotline L’Appart café Bourg-lès-Valence mercredi 26 novembre 2025.
Théâtre Panik sur la Hotline
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 20:30:00
fin : 2025-11-26 20:30:00
Date(s) :
2025-11-26
En ce soir du 31 décembre, Franck et Fleur, vont tenter, tant bien que mal, de résoudre les problèmes de tout le monde !
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
English :
On the evening of December 31st, Franck and Fleur will try their best to solve everyone’s problems!
German :
An diesem Abend des 31. Dezembers werden Franck und Fleur versuchen, die Probleme aller zu lösen, so gut es geht!
Italiano :
La sera del 31 dicembre, Franck e Fleur faranno del loro meglio per risolvere i problemi di tutti!
Espanol :
La noche del 31 de diciembre, Franck y Fleur harán todo lo posible por resolver los problemas de todos
L’événement Théâtre Panik sur la Hotline Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-08-16 par Valence Romans Tourisme