Théâtre Panik sur la Hotline L’Appart café Bourg-lès-Valence

Théâtre Panik sur la Hotline

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-11-26 20:30:00

fin : 2025-11-26 20:30:00

2025-11-26

En ce soir du 31 décembre, Franck et Fleur, vont tenter, tant bien que mal, de résoudre les problèmes de tout le monde !

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

On the evening of December 31st, Franck and Fleur will try their best to solve everyone’s problems!

An diesem Abend des 31. Dezembers werden Franck und Fleur versuchen, die Probleme aller zu lösen, so gut es geht!

La sera del 31 dicembre, Franck e Fleur faranno del loro meglio per risolvere i problemi di tutti!

La noche del 31 de diciembre, Franck y Fleur harán todo lo posible por resolver los problemas de todos

