Théâtre – Panique au Ministère 2 – la candidate Longué-Jumelles
vendredi 5 février 2027 · Longué-Jumelles
Informations pratiques
Longué-Jumelles
Théâtre – Panique au Ministère 2 – la candidate
39 rue du Collège Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:30:00
fin : 2027-02-05 22:00:00
Date(s) :
2027-02-05
La joyeuse galaxie de personnages de « Panique au ministère » reprend du service.
Et cette fois, c’est dans la course à l’Élysée qu’elle nous embarque ! En effet, Cécile Bouquigny a pris du grade depuis le dernier opus : elle est actuellement Ministre de la Jeunesse et des Sports !
Sur un coup de tête (et à trois mois de la fin de ses fonctions), elle décide de se présenter à l’élection présidentielle !
En faisant valser un équilibre déjà précaire, elle va, une fois encore, semer la panique au ministère…
Auteurs : Guillaume MÉLANIE et Jean FRANCO – Interprètes : Philippe CHEVALLIER, Marie-Hélène LENTINI, Jennifer LAURET, Charlotte GOUILLON, Nathan MARTIN et Lucie COTTIN – Mise en scène : Guillaume MÉLANIE – Production : Lesluciolesprod
PRECISIONS HORAIRES :
Vendredi 5 février 2027 de 20h30 à 22h. .
39 rue du Collège Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
The cheerful cast of characters from %AB Panic at the Ministry %BB is back in action.
L’événement Théâtre – Panique au Ministère 2 – la candidate Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-09 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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