Théâtre Panique au ministère avec les Artis’Show Maison des Associations Plouezoc’h samedi 10 janvier 2026.
Maison des Associations Keristin Plouezoc’h Finistère
Début : 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Les Artis’Show vous présent cette pièce de théâtre au profit du Téléthon ! Une comédie politiquement incorrecte…
Dans cette comédie signée Jean Franco et Guillaume Mélanie, Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministère de l’Éducation nationale, ne sait plus où donner de la tête. Entre Louis, son ministre complètement largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d’hommes, et Sara, sa fille en quête d’indépendance, elle n’est pas beaucoup aidée. L’apparition dans sa vie d’Eric, jeune homme de ménage du ministère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats son petit monde. (Le Télégramme).
Billetterie sur place, pas de réservations. .
Maison des Associations Keristin Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne
