Théâtre Panique au ministère Salle Marcel Bouguen Plabennec

Salle Marcel Bouguen 1 Rue du Penquer Plabennec Finistère
Début : 2026-03-01 15:00:00
2026-03-01
Représentation théâtrale interprétée par la troupe Uni’Vers’Cène de Taulé. Au programme, Panique au Ministère , une pièce humoristique qui garantit les rires et permettra au public de passer un bon moment. .
