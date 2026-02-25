Théâtre Panique au ministère Salle Marcel Bouguen Plabennec

Théâtre Panique au ministère

Salle Marcel Bouguen 1 Rue du Penquer Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Représentation théâtrale interprétée par la troupe Uni’Vers’Cène de Taulé. Au programme, Panique au Ministère , une pièce humoristique qui garantit les rires et permettra au public de passer un bon moment. .

Salle Marcel Bouguen 1 Rue du Penquer Plabennec 29860 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Panique au ministère

L’événement Théâtre Panique au ministère Plabennec a été mis à jour le 2026-02-25 par OT PAYS DES ABERS