Théâtre Panique ! Théâtre de la Manufacture Nancy

Théâtre Panique !

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-03-20 14:15:00

fin : 2026-03-22 15:10:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Pour décortiquer la mécanique de la rumeur, l’autrice Romane Nicolas écrit une fable, affranchie de tout réalisme. Au cœur d’une communauté de rats, l’inspecteur enquête sur une prétendue mort mystérieuse… La désignation des coupables mènera la meute à la panique générale. En s’emparant de cette écriture joueuse et inventive, en forme de farce, Julia Vidit met en scène les dérives totalitaires d’une société sous surveillance. Les deux interprètes s’emparent de l’espace de jeu pour nous faire imaginer un souterrain peuplé de rats, aussi inoffensifs que dangereux et nuisibles pour eux-mêmes. A qui profite la fabrique de l’ennemi ?

Spectacle créé du 9 au 12 décembre 2025 dans le cadre d’une résidence au Collège La Craffe.

Réservation en ligne, par téléphone ou par mail.Tout public

15 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To unravel the mechanics of rumor, author Romane Nicolas has written a fable, free of all realism. At the heart of a community of rats, the inspector investigates an alleged mysterious death? Identifying the culprits will lead the pack to panic. Julia Vidit’s playful, inventive, farce-like writing is a stage for the totalitarian excesses of a society under surveillance. The two performers take over the performance space to help us imagine an underground populated by rats, as harmless as they are dangerous and harmful to themselves. Who benefits from making enemies?

Created from December 9 to 12, 2025 as part of a residency at Collège La Craffe.

Book online, by phone or e-mail.

L’événement Théâtre Panique ! Nancy a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION NANCY