Théâtre Papasss Théâtre Le Normandy Le Havre

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Ludmila 41 ans, 5 enfants, a trois papas, dont elle ignorait encore l’existence, 4 ans auparavant.

S’ils n’ont pas été là pendant son enfance, ils comptent bien rattraper le temps perdu, et prennent leur rôle de père très au sérieux.

Alors, quand elle leur annonce qu’elle se marie avec un homme de leur âge qu’elle ne connait que depuis 2 mois, l’accueil réservé à ce futur gendre va être des plus mitigé Mais se retrouver en garde à vue… ça, ils ne l’avaient pas prévu…

Une comédie de Nadege Méziat Mise en scène par Christian Vadim

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

