Théâtre Papasss Vittel

Théâtre Papasss Vittel dimanche 5 octobre 2025.

Théâtre Papasss

223 rue de Metz Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Trois pères, une fille qu’ils ont retrouvée sur le tard, un futur gendre qu’ils n’approuvent pas, et une situation qui dégénère…jusqu’à une garde à vue aussi absurde que savoureuse.

Papasss est une comédie brillante, rythmée et pleine d’humanité, qui explore les relations familiales sous un angle inattendu.

Avec Édouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Bernard Fructus

Texte Nadège Méziat | Mise en scène Christian Vadim

Placement libre assis

Billeterie en ligne ou à la Maison des Associations, 385 rue de Verdun. Par carte ou virement uniquement.Tout public

20 .

223 rue de Metz Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 16 59

English :

Three fathers, a daughter they’ve found late in life, a future son-in-law they don’t approve of, and a situation that degenerates…right up to a police arrest that’s as absurd as it is delicious.

Papasss is a brilliant, fast-paced comedy full of humanity, exploring family relationships from an unexpected angle.

With Édouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Bernard Fructus

Text: Nadège Méziat | Direction: Christian Vadim

Free seating, seated

Tickets available online or at Maison des Associations, 385 rue de Verdun. By credit card or bank transfer only.

German :

Drei Väter, eine Tochter, die sie erst spät wiedergefunden haben, ein zukünftiger Schwiegersohn, den sie nicht gutheißen, und eine Situation, die eskaliert … bis hin zu einem ebenso absurden wie köstlichen Polizeigewahrsam.

Papasss ist eine brillante, rhythmische und menschliche Komödie, die Familienbeziehungen aus einem unerwarteten Blickwinkel erforscht.

Mit: Édouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Bernard Fructus

Text: Nadège Méziat | Regie: Christian Vadim

Freie Platzwahl Sitzplätze

Kartenverkauf online oder im Maison des Associations, 385 rue de Verdun. Nur per Karte oder Überweisung.

Italiano :

Tre padri, una figlia ritrovata tardivamente, un futuro genero che non approvano e una situazione che degenera… fino a un arresto di polizia tanto assurdo quanto delizioso.

Papasss è una commedia brillante, dal ritmo incalzante e piena di umanità, che esplora i rapporti familiari da una prospettiva inaspettata.

Interpreti Édouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Bernard Fructus

Scritto da Nadège Méziat | Diretto da Christian Vadim

Posti liberi, seduti

Biglietti disponibili online o presso la Maison des Associations, 385 rue de Verdun. Solo con carta o bonifico bancario.

Espanol :

Tres padres, una hija que han encontrado tarde, un futuro yerno que no aprueban y una situación que degenera… hasta una detención policial tan absurda como deliciosa.

Papasss es una comedia brillante, trepidante y llena de humanidad, que explora las relaciones familiares desde un ángulo inesperado.

Protagonistas Édouard Montoute, Paul Belmondo, Christian Vadim, Nadège Méziat, Bernard Fructus

Escrita por Nadège Méziat | Dirigida por Christian Vadim

Aforo libre, sentado

Entradas disponibles en línea o en la Maison des Associations, 385 rue de Verdun. Sólo con tarjeta o transferencia bancaria.

L’événement Théâtre Papasss Vittel a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE