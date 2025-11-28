THEATRE PAR ICI LA MONNAIE Marseillan

THEATRE PAR ICI LA MONNAIE

De quiproquos en trahisons, nos trois personnages ne sont pas prêts d’oublier cette épopée incroyable !

La veille de Noël, Mathieu, gérant d’une épicerie de village, s’apprête à fermer sa boutique quand Sébastien, un voisin au bord de la faillite fait irruption c’est un braquage !Sébastien déroule, non sans mal, son plan d’action lorsque Delphine, mère célibataire, débarque à son tour avec la même intention voler la caisse de Mathieu. Deux braquages dans une même soirée, c’est peut-être deux de trop.S’en suit une confrontation pleine de tension, de coups bas et de retournements de situations.De quiproquos en trahisons, nos trois personnages ne sont pas prêts d’oublier cette épopée incroyable !Par la compagnie La Belette production .

English :

From misunderstandings to betrayals, our three characters won’t soon forget this incredible epic!

German :

In diesem Buch geht es um die Frage, wie man die Welt in den Griff bekommt und wie man sie retten kann

Italiano :

Dai malintesi ai tradimenti, i nostri tre personaggi non dimenticheranno presto questa incredibile epopea!

Espanol :

De malentendidos a traiciones, ¡nuestros tres personajes no olvidarán pronto esta increíble epopeya!

