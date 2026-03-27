Théâtre par la Cie Idées Mobiles Bubble Gum

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 21:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Théâtre, musique, conte & mentalisme !

Passez un weekend artistique en famille avec la Cie Idées Mobiles ! Le 11/04 A 20h30 Elastic’ Time une soirée surprise mêlant conte, musique, mentalisme et autres mystères. Avec Lucie Chouvel, Brice Crévits, Aline Dubromel et….Suspens’ ! à partir de 10 ans. Le 12/04 Bubble Gum party. A 15h Pete the cat une initiation ludique d’une belle histoire toute en anglais par Agnès Milland (dès 3 ans). A 15h30 surprise et goûter à la buvette. A 16h 1.2.3 Chut…Qui voilà? de la Cie Idées Mobiles avec Caroline Bissauge et Aline Dubrome.l Marionnettes et théâtre d’ombre Spectacle plein de tendresse et d’humour, pour apprivoiser l’endormissement avec légèreté (dès 1 ans). A 16h30 surprise et goûter à la buvette. .

5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 03 38 94 cie.ideesmobiles@gmail.com

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English :

Theater, music, storytelling & mentalism!

L’événement Théâtre par la Cie Idées Mobiles Bubble Gum Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE