Théâtre par la Cie Trans’Arts à la ferme Dupire Ferme Dupire Villeneuve-d’Ascq

Théâtre par la Cie Trans’Arts à la ferme Dupire 20 et 21 septembre Ferme Dupire Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 17h, la Cie Trans’Arts propose 1 à 2 scènes de René de Obaldia.

Souvent qualifié d’« inventeur du langage », René de Obaldia écrit des textes qui sont presque tous empreints d’humour fantastique, de fantaisie et d’imagination.

Programme de la Ferme Dupire

Pour les Journées du Patrimoine, le collectif Arts-Scènes investit l’ensemble de la ferme Dupire. Un bâtiment construit au 19ème siècle préservé et valorisé par la Ville Nouvelle !

Les deux jours de 14h à 19h :

– Dans la galerie Gilbert Sally : projection de films produits par l’OMJC

– Bar dans la grange

Visites décalées, spectacle, atelier, concert, …Retrouvez le programme de la Ferme Dupire pour les JEP ici : https://urlr.me/ZqkDGd

Cie Trans’Arts