Théâtre par la Compagnie Les Didascalies Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Théâtre par la Compagnie Les Didascalies Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès samedi 8 novembre 2025.

Théâtre par la Compagnie Les Didascalies

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 21h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 21:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Pièce de théâtre par la Compagnie des Didascalies proposée par l’Association Grésouillaise, Culture, fête et traditions

Je t’épouse si tu maigris



Venus, Esther et Grâce, trois colocataires aux personnalités et physiques très différents, cohabitent en apparente harmonie, jusqu’à ce que surgissent fragilités, faux-semblants et contradictions. Autour d’elles gravitent Fabio, le voisin styliste exubérant, et Ulysse, frère autiste d’Esther, seul personnage pleinement authentique. Avec humour et dérision, la pièce interroge les diktats sociaux, le poids des apparences et la quête d’acceptation de soi. .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 98 56 88

English :

Play by the Compagnie des Didascalies presented by the Association Grésouillaise, Culture, Festivals and Traditions

German :

Theaterstück der Compagnie des Didascalies, präsentiert von der Association Grésouillaise, Kultur, Fest und Traditionen

Italiano :

Spettacolo teatrale della Compagnie des Didascalies presentato dall’Associazione Grésouillaise, Culture, fête et traditions

Espanol :

Obra de teatro de la Compagnie des Didascalies presentada por la Association Grésouillaise, Culture, fête et traditions

L’événement Théâtre par la Compagnie Les Didascalies Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-09-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles