Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet
Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet vendredi 17 avril 2026.
Chamberet
Théâtre par la Gaieté Chambertoise
Salle des fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19
La Gaieté Chambertoise vous propose une soirée théâtre. .
Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 38 71 andre.grimal19@orange.fr
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English : Théâtre par la Gaieté Chambertoise
L’événement Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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