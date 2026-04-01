Chamberet

Théâtre par la Gaieté Chambertoise

Salle des fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

La Gaieté Chambertoise vous propose une soirée théâtre. .

Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 38 71 andre.grimal19@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre par la Gaieté Chambertoise

L’événement Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze