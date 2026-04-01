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Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet

Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet

Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 19370 Chamberet

Département : Corrèze

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Chamberet

Théâtre par la Gaieté Chambertoise

Salle des fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

La Gaieté Chambertoise vous propose une soirée théâtre.   .

Salle des fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 38 71  andre.grimal19@orange.fr

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English : Théâtre par la Gaieté Chambertoise

L’événement Théâtre par la Gaieté Chambertoise Chamberet a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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