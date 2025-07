Théâtre par la troupe 1R2JEU La Bernerie-en-Retz

Théâtre par la troupe 1R2JEU La Bernerie-en-Retz samedi 2 août 2025.

Théâtre par la troupe 1R2JEU

Esplanade Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 2025-08-02 21:00:00

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Assistez à la représentation en plein air de la pièce « Une demande en mariage » d’Anton Tchekov par la troupe 1R2JEU.

Une intrigue simple : un vieux garçon vient demander la main de sa jeune voisine.

Le père de cette dernière encourage l’entrevue entre les tourtereaux, mais la demande tourne à la querelle pour des futilités.

Plus que sur l’intrigue, cette pièce est basée sur l’étude des personnages et l’observation d’un milieu (paysans aisés, petits nobliaux sans panache) assez proche des univers de Maupassant.

Comportements grossier, burlesques ou pantomimes, les caractères sont posés…

(En cas de mauvais temps le spectacle aura lieu à la salle des Fêtes)

Esplanade Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

English :

Attend an open-air performance of Anton Chekov’s play « A Proposal » by the 1R2JEU troupe.

German :

Erleben Sie die Freiluftaufführung des Stücks « Ein Heiratsantrag » von Anton Tschechow durch die Theatergruppe 1R2JEU.

Italiano :

Assistete a una rappresentazione all’aperto dell’opera teatrale « Una proposta » di Anton Chekov da parte della troupe 1R2JEU.

Espanol :

Asista a una representación al aire libre de la obra de Anton Chekov « Una proposición » a cargo de la compañía 1R2JEU.

