Théâtre par La Troupe des 3 Vallées Argenton-sur-Creuse
samedi 28 novembre 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Théâtre par La Troupe des 3 Vallées
2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Théâtre » Cabaret Désaxé » de Frédéric Déchelotte par La Troupe des 3 Vallées à la salle de l’Avant-Scène.
Cette pièce montée de façon Cabaret est constituée d’une succession de scènes absurdes, surréalistes, satiriques, comiques ou émouvantes. Ces saynètes brèves et percutantes évoquent nos faiblesses et questionnent notre époque, à travers des situations du quotidien qui basculent dans l’absurde. Grâce à cette galerie de personnages décalés, la pièce dresse un portrait drôle et cruel du monde qui tourne un peu trop vite …. Et souvent à l’envers. .
2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 86 42 03
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English :
« Cabaret D’Sax’, » a play by Frédéric D’Chelette, performed by La Troupe des 3 Vallées at the Salle de l’Avant-Scène.
L’événement Théâtre par La Troupe des 3 Vallées Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée de la Creuse
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