Théâtre par la troupe des Café Théâffreux Listrac-de-Durèze

Théâtre par la troupe des Café Théâffreux Listrac-de-Durèze samedi 21 février 2026.

Théâtre par la troupe des Café Théâffreux

Salle des fêtes Listrac-de-Durèze Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Cette saison la troupe adapte André le magnifique , comédie d’Isabelle Candelier, Loïc Houdré, Patrick Ligardes, Denis Podalydès et Michel Vuillermoz (avec la complicité de Rémi De Vos)

… Nous sommes dans un tout petit village où de nombreux concitoyens ne veulent pas perdre leur salle de spectacle, et résistent à toute idée de destruction ou de transformation.

Pour cela, la présidente du comité des fêtes… Pardon ! Mme la conseillère à la culture, a écrit une pièce de théâtre historique, et compte bien la jouer sur cette scène…

Dans une co-adaptation et une co-mise en scène de Patrick Vouillat et Didier Guignard, la pièce est interprétée par cinq comédiens (Mireille Beney, Elisabeth Saumande, Didier Guignard, Huguette Couquiaud et Gilles Ginoux), le son et la lumière sont dirigés par Florence Hoffmann. .

Salle des fêtes Listrac-de-Durèze 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine lescafetheaffreux@free.fr

English : Théâtre par la troupe des Café Théâffreux

German : Théâtre par la troupe des Café Théâffreux

Italiano :

Espanol : Théâtre par la troupe des Café Théâffreux

L’événement Théâtre par la troupe des Café Théâffreux Listrac-de-Durèze a été mis à jour le 2025-08-22 par OT du Pays Foyen