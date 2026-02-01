Théâtre par la Troupe des Trois Vallées Lingé

Théâtre par la Troupe des Trois Vallées

Route de Rosnay Lingé Indre

Tarif : 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-02-21

Début : Samedi 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La troupe des Trois Vallées vous propose une soirée théâtre autour de la comédie La loterie de l’infortune d’Angélique Sutty (6 saynètes).

La troupe de théâtre des Trois Vallées vous convie au théâtre et à la comédie.

La loterie de l’infortune d’Angélique Sutty (6 saynètes). (105 min) Les statistiques sont implacables Vous avez une chance sur 14 millions de gagner à la loterie.

Nous sommes d’accord… l’espoir est mince. Mais si cela vous arrivait, que feriez-vous ?

Sans doute comme tout le monde… vous voudriez mener la grande vie et réaliser vos rêves les plus fous… En théorie, l’idée est idyllique. Mais dans la réalité, tout ne se passe pas forcément comme vous pourriez l’espérer. 8 .

Route de Rosnay Lingé 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 22 05 88

English :

The Trois Vallées troupe presents an evening of theater based on Angélique Sutty’s comedy La loterie de l’infortune (6 sketches).

German :

Die Truppe der Trois Vallées bietet Ihnen einen Theaterabend rund um die Komödie La loterie de l’infortune von Angélique Sutty (6 Sketche).

Italiano :

La troupe des Trois Vallées propone una serata di teatro basata sulla commedia di Angélique Sutty La loterie de l’infortune (6 sketch).

Espanol :

La troupe des Trois Vallées ofrece una velada teatral basada en la comedia de Angélique Sutty La loterie de l’infortune (6 sketches).

