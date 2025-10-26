Théâtre par la Troupe des Trois Vallées Oulches

Impasse de l’étang Oulches Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : Dimanche 2025-10-26 15:00:00

La troupe de théâtre des Trois Vallées, qui émane de Familles rurales et de l’association Loisirs Val de Creuse, Ciron-Oulches-Ruffec vous convie au théâtre et à la comédie.

La loterie de l’infortune d’Angélique Sutty, 6 saynètes (105 min) Les statistiques sont implacables Vous avez une chance sur 14 millions de gagner à la loterie.

Nous sommes d’accord… l’espoir est mince. Mais si cela vous arrivait, que feriez-vous ?

Sans doute comme tout le monde… vous voudriez mener la grande vie et réaliser vos rêves les plus fous… En théorie, l'idée est idyllique. Mais dans la réalité, tout ne se passe pas forcément comme vous pourriez l'espérer.

Impasse de l’étang Oulches 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 22 05 88

English :

The Trois Vallées theater troupe, which comes from Familles rurales and the Loisirs Val de Creuse, Ciron-Oulches-Ruffec association, invites you to enjoy some theater and comedy.

German :

Die Theatergruppe der Trois Vallées, die aus Familles rurales und dem Verein Loisirs Val de Creuse, Ciron-Oulches-Ruffec hervorgegangen ist, lädt Sie zu Theater und Komödie ein.

Italiano :

Il gruppo teatrale Trois Vallées, nato da Familles rurales e dall’associazione Loisirs Val de Creuse, Ciron-Oulches-Ruffec, vi invita a godervi un po’ di teatro e di commedia.

Espanol :

El grupo de teatro Trois Vallées, procedente de Familles rurales y de la asociación Loisirs Val de Creuse, Ciron-Oulches-Ruffec, le invita a disfrutar del teatro y la comedia.

