Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Bletterans
Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Bletterans samedi 14 février 2026.
Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises
salle des fêtes Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 22:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Pièce de théâtre Vaudeville par la troupe d’Initiatives Desnoises.
– Entrées pour Initiatives Desnoises
– Buvette pour la Croix Rouge .
salle des fêtes Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 49 47
English : Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises
German : Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises Bletterans a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme JurAbsolu