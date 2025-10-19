Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Bletterans

Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

salle des fêtes Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 22:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Pièce de théâtre Vaudeville par la troupe d’Initiatives Desnoises.

– Entrées pour Initiatives Desnoises

– Buvette pour la Croix Rouge .

salle des fêtes Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 49 47

English : Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

German : Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises Bletterans a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme JurAbsolu