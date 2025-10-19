Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Bletterans

Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Bletterans samedi 14 février 2026.

Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

salle des fêtes Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 22:30:00

Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15

Pièce de théâtre Vaudeville par la troupe d’Initiatives Desnoises.
– Entrées pour Initiatives Desnoises
– Buvette pour la Croix Rouge   .

salle des fêtes Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 49 47 

English : Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

German : Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises Bletterans a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme JurAbsolu