Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Desnes

Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises

salle des fêtes Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07

Pièce de théâtre Vaudeville par Initiatives Desnoises. .

salle des fêtes Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 49 47

