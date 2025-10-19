Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre par la troupe d’Initiatives Desnoises salle des fêtes Desnes samedi 31 janvier 2026.

salle des fêtes Place de la Mairie Desnes Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07

Pièce de théâtre Vaudeville par Initiatives Desnoises.   .

salle des fêtes Place de la Mairie Desnes 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 41 49 47 

