Théâtre par la troupe Estrade

Ruillé-en-Champagne Sarthe

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Pièce enfants Un pour tous et… de Pascaline TERRIEN ; pièce adulte Ca se complique ! de Pascal HAUBE.

Réservations possible par SMS au 07 72 18 98 01 du lundi au samedi de 10h à 18h ou par mail theatreruille@gmail.com.

6€ adulte

3€ de 12 à 18 ans

Gratuit moins de 12 ans

Samedis 29 novembre et 6 décembre 2025 à 20h30 (ouverture des portes à 19h30)

Dimanches 30 novembre et 7 décembre 2025 à 14h (ouverture des portes à 13h30)

Tout public

Salle des fêtes 72240 Ruillé-en-Champagne .

Ruillé-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 7 72 18 98 01 theatreruille@gmail.com

