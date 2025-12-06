Théâtre par la troupe Estrade Ruillé-en-Champagne
Ruillé-en-Champagne Sarthe
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Pièce enfants Un pour tous et… de Pascaline TERRIEN ; pièce adulte Ca se complique ! de Pascal HAUBE.
Réservations possible par SMS au 07 72 18 98 01 du lundi au samedi de 10h à 18h ou par mail theatreruille@gmail.com.
Tarifs
6€ adulte
3€ de 12 à 18 ans
Gratuit moins de 12 ans
Samedis 29 novembre et 6 décembre 2025 à 20h30 (ouverture des portes à 19h30)
Dimanches 30 novembre et 7 décembre 2025 à 14h (ouverture des portes à 13h30)
Tout public
Salle des fêtes 72240 Ruillé-en-Champagne .
Ruillé-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 7 72 18 98 01 theatreruille@gmail.com
