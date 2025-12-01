Théâtre par la troupe Le théâtre de la Lande Place Saint-Armel Plouharnel

Théâtre par la troupe Le théâtre de la Lande

Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Théâtre des Sables Blancs reçoit la visite du théâtre de la Lande de Ploeren qui présentera la pièce La leçon de danse , une comédie de Marc Saint Germain

Résumé Tout pourrait séparer Senga et Adémar…

Ils sont chacun aux extrémités d’un grand écart social et culturel jusqu’à ce qu’une leçon de danse les fasse se rencontrer.

Elle, danseuse qui ne peut plus danser, lui, scientifique autiste qu’on ne peut pas toucher.

La leçon de danse c’est l’histoire de deux personnalités singulières, drôles, blessées, mais avant tout, vivantes !

Une comédie romantique et humaine, drôle et pétillante où l’onirisme transporte le réel.

Tarifs: 8€ avec réservation et 10€ sur place.

> Réservation au 07 44 93 49 60. .

Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 7 44 93 49 60

English :

L’événement Théâtre par la troupe Le théâtre de la Lande Plouharnel a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon