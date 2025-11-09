Théâtre par le bout du nez Centre Social et Culturel Le Quai Metz

Théâtre par le bout du nez

Centre Social et Culturel Le Quai 1bis rue de Castelnau Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-09 15:00:00

fin : 2025-11-09 16:25:00

Date(s) :

2025-11-09

Le nouveau Président de la République pris de démangeaisons nasales est dans l’incapacité de faire son discours d’investiture. Il est contraint de consulter en urgence un psychiatre. Commence alors un duel où les deux hommes essayent tour à tour de prendre le pouvoir.

Comédie d’après El Electo de Ramon Madaula présentée par la Compagnie Ter de l’Art dans le cadre du Festival Théâtre au Quai

Mise en scène Hugues Reinert

Interprétation Philippe Cordel et Jean-Michel WagnerTout public

0 .

Centre Social et Culturel Le Quai 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

The new President of the Republic is unable to give his inaugural speech because of nasal itching. He is forced to seek emergency psychiatric help. And so begins a duel in which the two men take it in turns to seize power.

Comedy based on El Electo by Ramon Madaula, presented by Compagnie Ter de l’Art as part of the Théâtre au Quai Festival

Director: Hugues Reinert

Performance: Philippe Cordel and Jean-Michel Wagner

German :

Der neue Präsident der Republik wird von einer juckenden Nase geplagt und ist nicht in der Lage, seine Antrittsrede zu halten. Er ist gezwungen, einen Psychiater aufzusuchen. Es beginnt ein Duell, in dem die beiden Männer abwechselnd versuchen, die Macht zu übernehmen.

Komödie nach El Electo von Ramon Madaula, präsentiert von der Compagnie Ter de l’Art im Rahmen des Festivals Théâtre au Quai

Regie: Hugues Reinert

Darsteller: Philippe Cordel und Jean-Michel Wagner

Italiano :

Il nuovo Presidente della Repubblica, affetto da prurito al naso, non riesce a tenere il suo discorso inaugurale. È costretto a ricorrere a un aiuto psichiatrico d’emergenza. Inizia così un duello in cui i due uomini cercano a turno di prendere il potere.

Commedia tratta da El Electo di Ramon Madaula, presentata dalla Compagnie Ter de l’Art nell’ambito del Festival Théâtre au Quai

Regia di Hugues Reinert

Interpreti: Philippe Cordel e Jean-Michel Wagner

Espanol :

El nuevo Presidente de la República, aquejado de picores nasales, es incapaz de pronunciar su discurso de investidura. Se ve obligado a buscar ayuda psiquiátrica de urgencia. Así comienza un duelo en el que los dos hombres se turnan para intentar hacerse con el poder.

Comedia basada en El Electo de Ramón Madaula, presentada por la Compagnie Ter de l’Art en el marco del Festival Théâtre au Quai

Dirección: Hugues Reinert

Interpretación: Philippe Cordel y Jean-Michel Wagner

L’événement Théâtre par le bout du nez Metz a été mis à jour le 2025-10-30 par AGENCE INSPIRE METZ