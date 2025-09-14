Théâtre par Les Acteurs Pourpres Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Les Acteurs Pourpres présenteront la pièce « La troupe en déambulation » dans une mise en scène de Viviane D.
Goûter spectacle (boisson gâteau).
Réservation conseillée au 06 50 63 58 85. .
Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 58 85
