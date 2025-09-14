Théâtre par Les Acteurs Pourpres Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Théâtre par Les Acteurs Pourpres Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande dimanche 14 septembre 2025.

Théâtre par Les Acteurs Pourpres

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Les Acteurs Pourpres présenteront la pièce « La troupe en déambulation » dans une mise en scène de Viviane D.

Goûter spectacle (boisson gâteau).

Réservation conseillée au 06 50 63 58 85. .

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 63 58 85

English : Théâtre par Les Acteurs Pourpres

German : Théâtre par Les Acteurs Pourpres

Italiano :

Espanol : Théâtre par Les Acteurs Pourpres

L’événement Théâtre par Les Acteurs Pourpres Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-09-05 par OT du Pays Foyen