Théâtre Parfums de Provence La Garde-Adhémar
Théâtre Parfums de Provence La Garde-Adhémar samedi 20 septembre 2025.
Théâtre Parfums de Provence
Place Georges Perriod La Garde-Adhémar Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Medley des pièces de Marcel Pagnol joué par La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.
Place Georges Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 85 09 aurelie.ltps@gmail.com
English :
Medley of Marcel Pagnol’s plays performed by La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.
German :
Medley aus Stücken von Marcel Pagnol, gespielt von La Troupe Sauvage aus Bourg St Andéol.
Italiano :
Medley di opere di Marcel Pagnol interpretate da La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.
Espanol :
Medley de obras de Marcel Pagnol interpretadas por La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.
