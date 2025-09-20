Théâtre Parfums de Provence La Garde-Adhémar

Théâtre Parfums de Provence La Garde-Adhémar samedi 20 septembre 2025.

Théâtre Parfums de Provence

Place Georges Perriod La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Medley des pièces de Marcel Pagnol joué par La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.

Place Georges Perriod La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 85 09 aurelie.ltps@gmail.com

English :

Medley of Marcel Pagnol’s plays performed by La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.

German :

Medley aus Stücken von Marcel Pagnol, gespielt von La Troupe Sauvage aus Bourg St Andéol.

Italiano :

Medley di opere di Marcel Pagnol interpretate da La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.

Espanol :

Medley de obras de Marcel Pagnol interpretadas por La Troupe Sauvage de Bourg St Andéol.

