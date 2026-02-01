Théâtre Parfums et suspicions Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

Théâtre Parfums et suspicions

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : 2026-02-27

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

la compagnie du Chaffal revient cette saison avec une comédie policière pétillante et pleine de suspense.

.

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes compagnieduchaffal@gmail.com

English :

the Compagnie du Chaffal returns this season with a sparkling, suspenseful detective comedy.

