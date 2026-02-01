Théâtre Parfums et suspicions Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence
Théâtre Parfums et suspicions
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
la compagnie du Chaffal revient cette saison avec une comédie policière pétillante et pleine de suspense.
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes compagnieduchaffal@gmail.com
English :
the Compagnie du Chaffal returns this season with a sparkling, suspenseful detective comedy.
