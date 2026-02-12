Théâtre Paris, c’est fou !

Salle Plantay Anneyron Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Comédie à sketches contemporaine de Jean Paul Cantineaux, mise en scène Gabriel Clarard. Deux touristes pittoresques, Adèle et Fernande , veulent visiter Paris et ces monuments, des personnages dans des situations cocasses…

.

Salle Plantay Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 05 93 35

English :

Contemporary sketch comedy by Jean Paul Cantineaux, directed by Gabriel Clarard. Two picturesque tourists, Adèle and Fernande, want to visit Paris and its monuments, characters in funny situations…

L’événement Théâtre Paris, c’est fou ! Anneyron a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche