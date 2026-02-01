Théâtre Parle pour nous cahier de doléances La Fabrique à Paroles Paimpol

Théâtre Parle pour nous cahier de doléances

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Venez découvrir et participer à la pièce de théâtre démocratique et participatif Parle pour nous cahier de doléances , avec Anne Huonnic à La Fabrique à Paroles !

1789, le peuple a la parole. Que veut-il ? Dire que c’est injuste, que ça ne va pas pouvoir durer. Et donner sa voix à ceux qui pourront parler pour lui. 2019, une archiviste étudie les cahiers de doléances de la Révolution. .

La Fabrique à Paroles 2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

