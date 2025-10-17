Théâtre parlecoeur Thann

Théâtre parlecoeur

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 10:40:00

2026-04-11

Spectacle sensible de la Cie l’Indocile, une bulle poétique autour du lien parent-enfant.

La Cie l’Indocile propose avec Parlecoeur une expérience poétique autour du lien parent-enfant. Entre sons, gestes et émotions, un espace s’ouvre pour explorer la tendresse et la découverte partagée. .

English :

A sensitive show by Cie l?Indocile, a poetic bubble about the parent-child bond.

German :

Einfühlsames Stück der Cie l’Indocile, eine poetische Blase rund um die Eltern-Kind-Bindung.

Italiano :

Uno spettacolo sensibile della Cie l’Indocile, una bolla poetica sul legame genitori-figli.

Espanol :

Un espectáculo sensible de la Cie l’Indocile, una burbuja poética sobre el vínculo padre-hijo.

