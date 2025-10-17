Théâtre parlecoeur Thann
Théâtre parlecoeur Thann samedi 11 avril 2026.
Théâtre parlecoeur
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 10:40:00
Date(s) :
2026-04-11
Spectacle sensible de la Cie l’Indocile, une bulle poétique autour du lien parent-enfant.
La Cie l’Indocile propose avec Parlecoeur une expérience poétique autour du lien parent-enfant. Entre sons, gestes et émotions, un espace s’ouvre pour explorer la tendresse et la découverte partagée. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
A sensitive show by Cie l?Indocile, a poetic bubble about the parent-child bond.
German :
Einfühlsames Stück der Cie l’Indocile, eine poetische Blase rund um die Eltern-Kind-Bindung.
Italiano :
Uno spettacolo sensibile della Cie l’Indocile, una bolla poetica sul legame genitori-figli.
Espanol :
Un espectáculo sensible de la Cie l’Indocile, una burbuja poética sobre el vínculo padre-hijo.
L’événement Théâtre parlecoeur Thann a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay