Théâtre « Parler pointu »

Place François Mitterrand Cahors Lot

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, une terre provençale, latine, violente, truculente

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et ils parlent tous avec l’accent du midi. Sauf lui. Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir.

Dans cette épopée historique et familiale, accompagné d’un musicien, Benjamin Tholozan fait dialoguer avec fougue, joie et précision les personnages hauts en couleur de sa famille, avec les figures célèbres qui ont fait du français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui.

Le comédien s’enflamme et nous captive […] tout en nous faisant passer du rire à la réflexion. Bravo ! L’Œil d’Olivier .

English :

Benjamin Tholozan grew up in a village in the south of France, a land of Provence, Latin, violent and earthy

German :

Benjamin Tholozan wuchs in einem Dorf im Süden auf, einem provenzalischen, lateinischen, gewalttätigen, trukulenten Land

Italiano :

Benjamin Tholozan è cresciuto in un villaggio del sud della Francia, terra di Provenza, latina, violenta, truculenta..

Espanol :

Benjamin Tholozan creció en un pueblo del sur de Francia, tierra de Provenza, latina, violenta, truculenta..

