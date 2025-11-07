Théâtre « Parler Pointu » Théâtre Comoedia Marmande

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et chacun de ses membres parle avec l’accent du midi. Sauf lui. Impossible de déceler dans son phrasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir.

Avec humour et tendresse, Parler pointu rend hommage aux racines du comédien, à la culture dans laquelle il n’a pas réussi à s’inscrire et qu’il a souvent eu l’impression de renier, lui qui a modifié sa façon d’être et de s’exprimer pour faire du théâtre. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

