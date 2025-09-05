Théâtre Parler Pointu Espace Culturel Sainte-Anne Saint-Lyphard

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 21:55:00

2026-02-14

Par le Studio 21

Succès Avignon 2024

Benjamin Tholozan a grandi dans un village du midi, berceau d’Alphonse Daudet. Une terre provençale, latine, violente, truculente. Une terre de corrida. Trivial et sacré s’y mêlent en permanence. Toute sa famille y vit encore, et ils parlent tous avec l’accent du midi. Sauf lui. Impossible de déceler dans son phasé la moindre intonation méridionale, le moindre mot hérité du patois roman de ses ancêtres. Pour devenir acteur, il a gommé son accent. Il parle pointu. C’est-à-dire avec l’accent du pouvoir. Parler pointu est une expression que les méridionaux utilisent pour désigner l’accent parisien, en réalité celui du français normatif parlé dans les médias, et sur les scènes de théâtre.

Parler Pointu raconte l’abandon progressif des parlers régionaux et des accents, et ce que cette perte revêt à la fois d’intime et de politique. Dans cette épopée historique et familiale, Benjamin Tholozan accompagné d’un musicien, fait dialoguer avec fougue, joie et précision les personnages hauts en couleur de sa famille, avec les figures célèbres qui ont fait du français et de l’accent tourangeau le seul parler encore légitime aujourd’hui. C’est drôle et percutant.

La presse en parle /// Le comédien, s’enflamme et nous captive […] tout en nous faisant passer du rire à la réflexion. Bravo ! – L’Œil d’Olivier – Intime, drôle et hautement politique Télérama .

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint-Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel Sainte-Anne 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

