Théâtre Paroles de fric

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Théâtre Paroles de fric

Théâtre Paroles de fric . Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 12€ pour les adultes, 6€ pour les enfants et + 5€ de supplément pour les places numérotées. Uniquement sur réservation au 07 68 76 91 72. 12 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 76 91 72

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English :

Paroles de fric theater

L’événement Théâtre Paroles de fric Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD