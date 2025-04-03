Théâtre Paroles de fric Nogent-sur-Vernisson
Théâtre Paroles de fric Nogent-sur-Vernisson samedi 2 mai 2026.
Théâtre Paroles de fric
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Théâtre Paroles de fric
Théâtre Paroles de fric . Samedi à 20h30 et dimanche à 14h30. Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle. 12€ pour les adultes, 6€ pour les enfants et + 5€ de supplément pour les places numérotées. Uniquement sur réservation au 07 68 76 91 72. 12 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 68 76 91 72
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English :
Paroles de fric theater
L’événement Théâtre Paroles de fric Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD
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