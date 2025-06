Théâtre Paroles d’ici et d’ailleurs – Léobard 24 juin 2025 14:00

Lot

Théâtre Paroles d’ici et d’ailleurs 773, Route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-24 14:00:00

fin : 2025-06-24

2025-06-24

Aboutissement du projet Théâtre d’accueil des migrants mené depuis le mois de novembre par la MJC, Les idées vagabondent et JST . Entre réalité et contes, le propos voyage au gré des rencontres et des mots.

RDV à la Scénette à Léobard!

Petite restauration sur place

Réservation au 06 60 78 25 33 .

773, Route des Cistelles

Léobard 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 65

English :

The culmination of the Théâtre d?accueil des migrants project run since November by the MJC, Les idées vagabondent and JST . Between reality and tales, the story travels through encounters and words.

German :

Das Ergebnis des Theaterprojekts zur Aufnahme von Migranten, das seit November von der MJC, Les idées vagabondent und JST durchgeführt wurde. Zwischen Realität und Märchen reist das Thema durch die Begegnungen und Worte.

Italiano :

Il culmine del progetto Théâtre d’accueil des migrants gestito da novembre dal MJC, Les idées vagabondent e JST. A metà tra realtà e narrazione, la storia viaggia attraverso incontri e parole.

Espanol :

Culminación del proyecto Théâtre d’accueil des migrants, dirigido desde noviembre por el MJC, Les idées vagabondent y JST . A medio camino entre la realidad y la narración, la historia viaja a través de encuentros y palabras.

