Théâtre Paroles, paroles place du foirail Montfort-en-Chalosse

Théâtre Paroles, paroles

place du foirail Maison Arts et loisirs Montfort-en-Chalosse Landes

Dans le cadre du téléthon, la troupe montfortoise des Forts de Café donnera son spectacle Paroles, Paroles Quand la chanson devient théâtre

Les Forts de Café vous proposent un spectacle aussi original qu’hilarant Paroles, Paroles . Un enchaînement de sketches où les dialogues sont composés d’extraits de chansons françaises, Goldman, Hallyday, Brel, Aznavour, Stromae… Les paroles mythiques de la chanson francophone, sans musique, prennent alors vie sur scène dans des situations improbables et décalées.

Avec une mise en scène rythmée et un humour pétillant, ce spectacle revisite les classiques sous un jour nouveau. Paroles, Paroles promet un moment plein de rires et de clins d’œil musicaux.

Les Forts de Café vous donnent rendez-vous pour une expérience théâtrale inédite. Les bénéfices des entrées seront reversés à l’AFM téléthon.Une buvette sera proposée par l’AGV de Montfort .

place du foirail Maison Arts et loisirs Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 37 51 memorabilis@hotmail.fr

