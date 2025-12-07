Théâtre Paroles, paroles Salle Albert Piquemal Orthez
Théâtre Paroles, paroles Salle Albert Piquemal Orthez dimanche 7 décembre 2025.
Tarif : – –
Revisite de la chanson française en s’appuyant sur l’humour. Sans musique, les paroles prennent un nouveau sens, qui plus est, dans des situations improbables et décalées. .
Salle Albert Piquemal 1001 Chemin de l’École Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 03 37 51 marla59@hotmail.fr
