Théâtre Partenaires particuliers Colmar

Dans un tourbillon de rires, de quiproquos et de vérités, plongeons dans l’intimité d’un trio aussi improbable qu’attachant.

Amitiés déjantées, non-dits et révélations explosives, cette comédie, portée par des personnages aussi excentriques qu’émouvants, brise les conventions avec humour et tendresse.

Florian, Charlotte et Catoche vont apprendre qu’amour et amitié ne suivent jamais un chemin tout tracé… Joe, le nouveau voisin, va créer de nouvelles tensions au sein du groupe et Suzanne, la mère de Florian, figure maternelle bienveillante et critique acerbe, navigue entre acceptation et incompréhension face aux choix de son fils. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

In a whirlwind of laughter, misunderstandings and truths, we plunge into the intimacy of a trio as unlikely as they are endearing.

German :

In einem Strudel aus Lachen, Missverständnissen und Wahrheiten tauchen wir in die Intimität eines ebenso unwahrscheinlichen wie liebenswerten Trios ein.

Italiano :

In un turbinio di risate, incomprensioni e verità, ci immergiamo nell’intimità di un terzetto tanto improbabile quanto accattivante.

Espanol :

En un torbellino de risas, malentendidos y verdades, nos sumergimos en la intimidad de un trío tan improbable como entrañable.

