Théàtre participatif: « La danseuse et le catcheur » Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax samedi 4 octobre 2025.

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Une histoire pour les filles et les garçons où les héros peuvent être des héroïnes, les grands-mères des aventurières, où les filles ne sont pas au bois dormant, ni les garçons les seuls à chasser le dragon…

Sur inscription. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

