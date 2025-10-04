Théàtre participatif: « La danseuse et le catcheur » Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax
Théàtre participatif: « La danseuse et le catcheur » Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax samedi 4 octobre 2025.
Théàtre participatif: « La danseuse et le catcheur »
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Une histoire pour les filles et les garçons où les héros peuvent être des héroïnes, les grands-mères des aventurières, où les filles ne sont pas au bois dormant, ni les garçons les seuls à chasser le dragon…
Sur inscription. .
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr
