Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi, étudiants et moins de 15 ans

Début : 2025-05-31 20:30:00

2025-05-31

⚠️ Suite à un empêchement indépendant de notre volonté, nous nous voyons dans l’obligation d’annuler cette date.

.

Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

?? Due to circumstances beyond our control, we are obliged to cancel this date.

German :

?? Aufgrund einer Verhinderung, die sich unserer Kontrolle entzieht, sehen wir uns gezwungen, diesen Termin abzusagen.

Italiano :

?? A causa di circostanze indipendenti dalla nostra volontà, siamo costretti a cancellare questa data.

Espanol :

?? Debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a cancelar esta fecha.

