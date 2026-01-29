Théâtre participatif Nos assemblées Gymnase Jacques Jeanblanc Nancy

Théâtre participatif Nos assemblées

En prenant appui sur les initiatives citoyennes qui agitent la société, Nos assemblées nous propose avec humour et gourmandise de faire l’expérience du choix collectif. Comment constituer un groupe capable de prendre une décision ? Comment faire assemblée aujourd’hui à quelques semaines des élections municipales ? Qu’est-ce qui nous rassemble ? Ce spectacle est né du sentiment d’impuissance politique qui traverse la société ces dernières années, ravivé par le contexte et l’agitation institutionnelle inédite que nous vivons à l’échelle nationale. Défiance et désintérêt pour la chose politique semblent grandir autour de nous, tandis que les logiques individualistes des modes de vie et de pensée gagnent du terrain.

Drawing on the citizen initiatives that are shaking up society, Nos assemblées takes us on a humorous and delightful journey of collective choice. How do you form a group capable of making a decision? How can we assemble today, just a few weeks before the municipal elections? What brings us together? This show was born out of the feeling of political powerlessness that has pervaded society in recent years, and which has been rekindled by the unprecedented institutional turmoil we are experiencing on a national scale. Distrust and disinterest in politics seem to be growing all around us, while individualistic lifestyles and ways of thinking are gaining ground.

