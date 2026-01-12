Théâtre participatif Trop ! Collège François Truffaut Saint-Martin-de-Seignanx
Théâtre participatif Trop ! Collège François Truffaut Saint-Martin-de-Seignanx vendredi 3 avril 2026.
Théâtre participatif Trop !
Collège François Truffaut 443 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
2026-04-03
Trop ! c’est le nom du spectacle mené par La Méchante Compagnie.
Gina Pereira vous accueille, en toute bienveillance, aux MHC, les Mangeurs Hors de Contrôle, un cercle de parole dédié à nos angoisses nutritionnelles. Si vous êtes adepte des valeurs nutritionnelles, compulsif du sucre, angoissé des additifs, accro aux fast-food, pro des régimes, inquiet du sur-emballage, intransigeant du bio, abonné aux circuits courts… BREF, si la nourriture vous obsède, vous dégoûte ou vous complique la vie,
bienvenue aux Mangeurs Hors de Contrôle !
4 acteurs au centre d’une arène, une agora publique Le rapport aux spectateurs est direct. Pour ce faire, La Méchante Compagnie a choisi une écriture au plateau qui repose sur le jeu et l’improvisation des acteurs.
Dès 8 ans. Jeune public. RDV à 19h30 au collège François Truffaut.
Durée 50 min
Tarif 10€ 7€ .
Collège François Truffaut 443 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 32 39 02
