Théâtre participatif Trop ! Collège François Truffaut Saint-Martin-de-Seignanx

Théâtre participatif Trop !

Collège François Truffaut 443 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Trop ! c’est le nom du spectacle mené par La Méchante Compagnie.

Gina Pereira vous accueille, en toute bienveillance, aux MHC, les Mangeurs Hors de Contrôle, un cercle de parole dédié à nos angoisses nutritionnelles. Si vous êtes adepte des valeurs nutritionnelles, compulsif du sucre, angoissé des additifs, accro aux fast-food, pro des régimes, inquiet du sur-emballage, intransigeant du bio, abonné aux circuits courts… BREF, si la nourriture vous obsède, vous dégoûte ou vous complique la vie,

bienvenue aux Mangeurs Hors de Contrôle !

4 acteurs au centre d’une arène, une agora publique Le rapport aux spectateurs est direct. Pour ce faire, La Méchante Compagnie a choisi une écriture au plateau qui repose sur le jeu et l’improvisation des acteurs.

Dès 8 ans. Jeune public. RDV à 19h30 au collège François Truffaut.

Durée 50 min

Tarif 10€ 7€ .

Collège François Truffaut 443 Rue de Gascogne Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 32 39 02

