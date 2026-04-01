Théâtre Pascal Faidy Les mystères du vin Laàs
Théâtre Pascal Faidy Les mystères du vin Laàs dimanche 26 avril 2026.
Laàs
Théâtre Pascal Faidy Les mystères du vin
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Un cocktail savoureux de mentalisme et de magie ! Un spectacle enivrant, interactif et mystifiant, dédié à l’amour du vin. Pascal Faidy réalise des expériences psychologiques incroyables, influence le public, retrouve un cépage choisi par un spectateur, devine son vin préféré et va même jusqu’à offrir son pouvoir au public ! Mais peut-il transformer l’eau en vin ?
Avec humour et mystère, il vous fait découvrir l’art du vigneron, la psychologie du sommelier, la persuasion du négociant, les cinq sens de l’œnologue…
Le mentaliste guide son auditoire dans l’univers de la viticulture, tout en jouant avec son esprit. .
La fourmi rouge salle de spectacles Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 86 87 lafourmirouge64@gmail.com
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English : Théâtre Pascal Faidy Les mystères du vin
L’événement Théâtre Pascal Faidy Les mystères du vin Laàs a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Béarn des Gaves
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