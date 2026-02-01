Théâtre | Passeport L’urgence de vivre, selon Alexis Michalik Hésingue
16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin
Début : Mardi 2026-02-03 20:30:00
2026-02-03
Un conte de faits moderne… Le Parisien
Une fable contemporaine qui touche au cœur Elle
Une ode joyeuse à l’altérité Artistik Rezo
Issa, jeune Érythréen laissé pour mort dans la jungle de Calais, se réveille amnésique. Avec pour seul repère son passeport, il entame une quête semée d’embûches pour obtenir un titre de séjour, entouré de compagnons d’infortune. Un récit choral porté par la mise en scène rythmée d’Alexis Michalik.
Distribution en alternance
Christopher Bayemi ou Clyde Yeguete ou Olivier Dote Doevi ou Elan Ben Ali
Patrick Blandin ou Marc Fayet ou Julien Muller
Jean-Louis Garçon ou Ibrahima Ba ou Gaël Tavares ou Robert Moundi
Kevin Razy ou Kinsley Camachee ou Nathanaël Kaulanjan
Fayçal Safi ou Idir Chender ou Kamel Isker ou Saci Zaïdi
Manda Touré ou Brenda Broohm ou Tracy Gotoas
Ysmahane Yaqini ou Nouritza Emmanuelian ou Sheraze Saïd
Equipe artistique
Auteur et metteur en scène Alexis Michalik
Assistante mise en scène Clotilde DANIAULT
Musiques Sly JOHNSON
Décor Juliette AZZOPARDI
assistée de Arnaud DE SEGONZAC
Accessoires Pauline GALLOT
Costumes Marion REBMANN
assistée de Violaine DE MAUPEOU
Vidéo Nathalie CABROL
assistée de Jérémy SECCO
Lumières François LENEVEU
Sons Julius TESSARECH
Durée 1h45 .
16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr
