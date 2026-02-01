Théâtre | Passeport L’urgence de vivre, selon Alexis Michalik Hésingue

Théâtre | Passeport L’urgence de vivre, selon Alexis Michalik

16 rue du 20 Novembre Hésingue Haut-Rhin

Début : Mardi 2026-02-03 20:30:00

2026-02-03

Un conte de faits moderne… Le Parisien

Une fable contemporaine qui touche au cœur Elle

Une ode joyeuse à l’altérité Artistik Rezo

Issa, jeune Érythréen laissé pour mort dans la jungle de Calais, se réveille amnésique. Avec pour seul repère son passeport, il entame une quête semée d’embûches pour obtenir un titre de séjour, entouré de compagnons d’infortune. Un récit choral porté par la mise en scène rythmée d’Alexis Michalik.

Distribution en alternance

Christopher Bayemi ou Clyde Yeguete ou Olivier Dote Doevi ou Elan Ben Ali

Patrick Blandin ou Marc Fayet ou Julien Muller

Jean-Louis Garçon ou Ibrahima Ba ou Gaël Tavares ou Robert Moundi

Kevin Razy ou Kinsley Camachee ou Nathanaël Kaulanjan

Fayçal Safi ou Idir Chender ou Kamel Isker ou Saci Zaïdi

Manda Touré ou Brenda Broohm ou Tracy Gotoas

Ysmahane Yaqini ou Nouritza Emmanuelian ou Sheraze Saïd

Equipe artistique

Auteur et metteur en scène Alexis Michalik

Assistante mise en scène Clotilde DANIAULT

Musiques Sly JOHNSON

Décor Juliette AZZOPARDI

assistée de Arnaud DE SEGONZAC

Accessoires Pauline GALLOT

Costumes Marion REBMANN

assistée de Violaine DE MAUPEOU

Vidéo Nathalie CABROL

assistée de Jérémy SECCO

Lumières François LENEVEU

Sons Julius TESSARECH

Durée 1h45 .

16 rue du 20 Novembre Hésingue 68220 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 91 01 15 contact@lacometehesingue.fr

