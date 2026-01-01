Théâtre Pastorale Maurel Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence

Théâtre Pastorale Maurel

Samedi 10 janvier 2026 de 16h à 18h. Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Pastorale Maurel sera présentée le samedi 10 janvier 2026 à 16h au Théâtre Armand.

Portée par la troupe l’Acampado Pelissanenco, cette œuvre emblématique du patrimoine provençal fait revivre la Nativité à travers une mise en scène fidèle à la tradition, mêlant théâtre, chants, musique et langue d’oc.



Entre scènes pleines d’humour, personnages attachants et émotion, la Pastorale Maurel raconte l’histoire des bergers et de leur chemin vers l’Enfant Jésus, offrant un véritable moment de partage intergénérationnel. Ce spectacle est une invitation à découvrir ou redécouvrir l’âme et les coutumes de la Provence, dans une ambiance chaleureuse et authentique.



Réservations en ligne sur le site du Théâtre Armand



Un rendez-vous culturel incontournable pour débuter l’année sous le signe des traditions provençales. .

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

La Pastorale Maurel returns to the Théâtre Armand on Saturday, January 10, 2026 at 4pm.

A true Provencal tradition, this emblematic play combines theater, song and the langue d?oc to tell the story of the Nativity with humor and emotion.

